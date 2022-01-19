Песков ответил на приглашение Турции провести встречу Путина и Зеленского

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами. Тогда Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому на таком саммите нельзя будет найти пути решения проблемы. В Кремле отметили, что стороны конфликта — это Киев с одной стороны, и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР — с другой.