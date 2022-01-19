Песков ответил на приглашение Турции провести встречу Путина и Зеленского
Место проведения контактов России и Украины является вторичным вопросом, главное — повлиять на выполнение Киевом взятых на себя договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
19 января представитель турецкого лидера Ибрагим Калын предложил президенту Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на территории республики.
«Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место же проведения каких-то контактов вторично, главное это все-таки повлиять на Украину», — сказал Песков журналистам.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва приветствует усилия других стран в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами. Тогда Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому на таком саммите нельзя будет найти пути решения проблемы. В Кремле отметили, что стороны конфликта — это Киев с одной стороны, и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР — с другой.