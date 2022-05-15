Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО

В начале мая министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила телеканалу SVT, что США «готовы предоставить различные формы гарантий безопасности» стране в случае заявки на вступление в НАТО. Она отметила, что заявка на вступление в НАТО может быть внесена до 17 мая. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что Лондон придет на помощь Финляндии или Швеции в случае нападения на нее, независимо от того, на каком этапе процесса вступления в НАТО они находятся. 11 мая Великобритания заключила со Швецией новое соглашение в сфере безопасности.