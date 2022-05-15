Швеция официально решила подать заявку на членство в НАТО
Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении правящей Социал-демократической партии.
«На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 г., правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Правящая партия в своем заявлении подчеркнула, что Швеция в случае одобрения заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.
В начале мая министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила телеканалу SVT, что США «готовы предоставить различные формы гарантий безопасности» стране в случае заявки на вступление в НАТО. Она отметила, что заявка на вступление в НАТО может быть внесена до 17 мая. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что Лондон придет на помощь Финляндии или Швеции в случае нападения на нее, независимо от того, на каком этапе процесса вступления в НАТО они находятся. 11 мая Великобритания заключила со Швецией новое соглашение в сфере безопасности.
После этого издание Svenska Dagbladet сообщило, что часть шведской Социал-демократической партии, составляющей большинство в парламенте страны, выступает за сохранение внеблокового статуса Швеции и невступление в НАТО.
«Мы продолжим настаивать, чтобы конгресс партии принял решение, что Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО», — заявила министр климата и окружающей среды, руководитель «женского крыла» партии Анника Страндхелл.
Издание отмечало, что по вопросу вступления в альянс внутри партии идут активные дебаты. После 12 мая партия приступает к «процессу принятия решений», и не позднее 24 мая правление партии решит, поднимать вопрос о членстве Швеции в НАТО или нет.
Сегодня о решении вступить в НАТО официально объявила Финляндия. Это произошло на следующей день после переговоров президента страны Саули Ниинистё с российским лидером Владимиром Путиным.