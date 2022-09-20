Депутаты Народного собрания одобрили закон о проведении референдума в ЛНР

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ЛНР и ДНР могут войти в состав России без проведения референдумов. По его словам, это логичное решение, учитывая то, что результаты крымского референдума 2014 г. «мало кто признал». «Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории», – отметил Аксенов.