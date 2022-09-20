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Депутаты Народного собрания одобрили закон о проведении референдума в ЛНР

Ведомости

Депутаты Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) единогласно приняли закон о проведении референдума о вхождении республики в состав России, об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в своем Telegram-канале.

Накануне общественная палата ЛНР призвала главу республики Леонида Пасечника немедленно провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже с тем же требованием к главе ДНР Денису Пушилину обратилась общественная палата ДНР. После этого Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать действия властей двух республик.

Сегодня с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо. Позднее он сообщил об утвердительном решении по этому вопросу. Ранее исследовательский центр ИНСОМАР провел опрос о желании граждан Херсонской и Запорожской областей войти в состав РФ. Согласно этим данным, 63% опрошенных из Херсонской области ответили положительно, в Запорожской области 71% опрошенных заявили о желании войти в состав России.

Авторы обращения к главе ВГА Херсонской области подчеркнули, что необходимость такого шага вызвана, среди прочего, актами террора со стороны украинских властей и НАТО. Они уверены, что жители региона поддержат идею о вхождении в состав России: это также обезопасит регион и позволит восстановить историческую справедливость. Сальдо подчеркнул, что вхождение в состав РФ обеспечит региону безопасность, а также откроет возможности для восстановления мирной жизни.

Кроме того, сегодня участники движения «Мы вместе с Россией» также обратились к главе пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, попросив провести референдум о присоединении к России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ЛНР и ДНР могут войти в состав России без проведения референдумов. По его словам, это логичное решение, учитывая то, что результаты крымского референдума 2014 г. «мало кто признал». «Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории», – отметил Аксенов.

В начале сентября секретарь генерального совета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе «обязательно состоятся, причем уже в этом году». Он уточнил, что наиболее правильным решением будет их проведение 4 ноября — в День народного единства. Он отметил, что это та дата, которая «нас всех объединяет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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