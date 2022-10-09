Чехия усилила охрану стратегических объектов после диверсии на «Северных потоках»
Армия Чехии взяла под усиленную охрану стратегические объекты в стране после диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр обороны Яна Чернохова.
«Объекты, которые в Чехии после взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море могли бы стать целью террористических атак, взяты под усиленную охрану», — сказала она (цитата по ТАСС).
Чернохова уточнила, что охранять будут склады боеприпасов и другие объекты, которые имеют ключевое значение для национальной инфраструктуры. Со стороны РФ, по ее словам, «существует угроза ослабить оборонную промышленность стран, помогающих Украине».
Глава чешского минобороны выступила за продолжение укрепления обороноспособности государств на восточном фланге НАТО.
В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.