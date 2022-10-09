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Чехия усилила охрану стратегических объектов после диверсии на «Северных потоках»

Ведомости

Армия Чехии взяла под усиленную охрану стратегические объекты в стране после диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом в эфире Чешского телевидения заявила министр обороны Яна Чернохова.

«Объекты, которые в Чехии после взрывов на "Северных потоках" в Балтийском море могли бы стать целью террористических атак, взяты под усиленную охрану», — сказала она (цитата по ТАСС).

Чернохова уточнила, что охранять будут склады боеприпасов и другие объекты, которые имеют ключевое значение для национальной инфраструктуры. Со стороны РФ, по ее словам, «существует угроза ослабить оборонную промышленность стран, помогающих Украине».

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Глава чешского минобороны выступила за продолжение укрепления обороноспособности государств на восточном фланге НАТО. 

В ночь на 26 сентября в двух газопроводах «Северный поток» упало давление. Впоследствии было обнаружено две утечки, которые находятся в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две – в ИЭЗ Дании.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о преднамеренности инцидентов на «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2». В Кремле допустили, что это мог быть «теракт на государственном уровне». Шведская полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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