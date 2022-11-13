В посольстве сочли фейком информацию о производстве в КНДР формы для армии РФ
В российском посольстве в Северной Корее назвали фейком информацию о производстве в КНДР зимней формы для российских солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Комментарий посольства опубликован странице в Facebook (входит в Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
«Подчеркиваем, что никакая военная амуниция, форма и любые другие предметы [военного назначения] Россия не покупает и не планирует покупать у КНДР», — говорится в сообщении посольства.
Таким образом в посольстве ответили на вопрос журналиста американского радио Radio Free Asia о поставках униформы для российских солдат. Отмечается, что полученный ответ радио Radio Free Asia не опубликовало на своем сайте. В посольстве добавили, что «долго смеялись над фейковой информацией», и посоветовали автору истории «попробовать карьеру писателя-фантаста».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил КНДР в отправке этой осенью значительного количества артиллерийских боеприпасов. В самой Северной Корее опровергли эти заявления, заявив, что не планируют осуществлять поставки оружия в Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала ложью сообщения американских официальных лиц.