В посольстве сочли фейком информацию о производстве в КНДР формы для армии РФ

В российском посольстве в Северной Корее назвали фейком информацию о производстве в КНДР зимней формы для российских солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Комментарий посольства опубликован странице в Facebook (входит в Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).