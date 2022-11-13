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В посольстве сочли фейком информацию о производстве в КНДР формы для армии РФ

Ведомости

В российском посольстве в Северной Корее назвали фейком информацию о производстве в КНДР зимней формы для российских солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Комментарий посольства опубликован странице в Facebook (входит в Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

«Подчеркиваем, что никакая военная амуниция, форма и любые другие предметы [военного назначения] Россия не покупает и не планирует покупать у КНДР», — говорится в сообщении посольства. 

Таким образом в посольстве ответили на вопрос журналиста американского радио Radio Free Asia о поставках униформы для российских солдат. Отмечается, что полученный ответ радио Radio Free Asia не опубликовало на своем сайте. В посольстве добавили, что «долго смеялись над фейковой информацией», и посоветовали автору истории «попробовать карьеру писателя-фантаста».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обвинил КНДР в отправке этой осенью значительного количества артиллерийских боеприпасов. В самой Северной Корее опровергли эти заявления, заявив, что не планируют осуществлять поставки оружия в Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала ложью сообщения американских официальных лиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных