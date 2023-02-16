В Молдавии вновь обнаружили обломки упавшей ракеты

После этого председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Ведомостям», что вступление Молдавии в НАТО может привести к разрушению государственности этой страны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 февраля заявил же, что Запад рассматривает Молдавию на роль «следующей Украины».