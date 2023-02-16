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Политика

В Молдавии вновь обнаружили обломки упавшей ракеты

Ведомости

В Бричанском районе на севере Молдавии, граничащем с Украиной, обнаружили обломки ракеты, упавшей, как утверждает МВД республики, в результате авиаударов России по Украине.

«Патруль Пограничной полиции обнаружил в районе села Ларга (Бричанский район) остатки ракеты, возникшей в результате авиаударов России по Украине», – сообщила пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работают пограничники и саперы, охрана периметра была усилена.

В МВД Молдавии подчеркнули, что это уже четвертый раз, когда на территорию республики падают обломки ракет из-за боевых действий на территории Украины.

В предыдущий раз об аналогичном инциденте сообщалось 14 января. Тогда обломки также были обнаружены близ села Ларга. Позднее минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения национальной армии Молдавии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики. Об обнаружении боевой части ракеты сообщили 15 января.

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После этого, 19 января, президент Молдавии Майя Санду сообщила, что Кишинев обратился к западным союзникам с просьбой усилить ее возможности противовоздушной обороны на фоне российской спецоперации на Украине.

Уже 20 января Санду заявила Politico, что в Молдавии идет серьезная дискуссия о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс». Конфликт на Украине вызвал в республике «переоценку ценностей» в отношении закрепленного в конституции нейтралитета, сообщило издание.

После этого председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Ведомостям», что вступление Молдавии в НАТО может привести к разрушению государственности этой страны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 февраля заявил же, что Запад рассматривает Молдавию на роль «следующей Украины».

13 февраля Санду заявила, что ведомства страны подтвердили предоставленную Украиной информацию о планах России по дестабилизации ситуации в стране. МИД РФ в свою очередь назвал эту информацию бездоказательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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