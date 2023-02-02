Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль «следующей Украины»

«И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – сказала президент. Politico отмечает, что Санду постаралась не упомянуть НАТО в своем комментарии. После этого председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Ведомостям», что вступление Молдавии в НАТО может привести к разрушению государственности этой страны.