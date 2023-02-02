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Лавров: Запад рассматривает Молдавию на роль «следующей Украины»

Ведомости

Западные страны на роль «следующей Украины» рассматривают Молдавию, президент которой Майя Санду стремится к вступлению в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью гендиректору «России сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», – рассказал он.

МИД Молдавии в свою очередь, категорически отверг заявление Лаврова, указав на то, что подобные слова являются «частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии». Там подчеркнули, что страна взяла курс на вступление в Евросоюз, а это решение было поддержано гражданами.

Ранее 20 января Санду заявила Politico, что в Молдавии идет серьезная дискуссия о способности страны защитить себя и о возможности вступления в «более крупный альянс». Конфликт на Украине вызвал в республике «переоценку ценностей» в отношении закрепленного в конституции нейтралитета, сообщило издание. 

«И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам необходимо изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – сказала президент. Politico отмечает, что Санду постаралась не упомянуть НАТО в своем комментарии. После этого председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Ведомостям», что вступление Молдавии в НАТО может привести к разрушению государственности этой страны.

Ранее по теме: Молдавия запросила у западных союзников системы ПВО

2 июня 2022 г. парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. 19 июня того же года в республике вступил в силу закон, запрещающий российские новостные программы.

После начала специальной военной операции России на Украине в Молдавии ввели чрезвычайное положение на два месяца. На этот срок власти ограничили показ российских программ, помимо этого был заблокирован сайт «Sputnik Молдова» и другие ресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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