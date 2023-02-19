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Российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан

Ведомости

Прием посетителей в посольстве РФ в Нидерландах прекращается с 20 февраля в связи с решением властей сократить его персонал, граждане смогут только получать паспорта, сообщило посольство в своем Telegram-канале. 

Посольство в Гааге также временно прекратит прием без предварительной записи по пенсионным вопросам и оформлению свидетельств на возвращение в Россию, говорится в сообщении. По вопросам оформления виз для въезда в РФ следует обращаться в Российский визовый центр, уточнили в посольстве.

«Сожалеем о временных неудобствах, вызванных недружественным действиями властей Нидерландов», – говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды приняли решение выслать из страны около 10 российских дипломатов, сообщало Nederlandse Omroep Stichting (NOS). Министр пояснил свое решение тем, что якобы Россия направляет в Нидерланды в качестве дипломатов сотрудников разведки. Также, по его словам, кабинет министров не может позволить, чтобы в посольстве России в Гааге работало больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель.

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Хукстра добавил, что помимо этого Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам. При этом он подчеркнул, что посольство останется открытым и он считает важным не закрывать его. «Важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией стали более сложными, чем когда-либо», – сказал министр. Издание также напомнило, что с 20 февраля будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля – российское торговое представительство в Амстердаме.

17 февраля в пресс-службе МИД России сообщили, что потребовали прекратить «навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить ответственность» за авиакатастрофу рейса МН17, которая произошла в Донбассе 17 июля 2014 г. Об этом было заявлено послу Нидерландов Хиллесу Арно Бесхоор Плуху, который посетил министерство 16 февраля. Также в министерстве обратили внимание посла на «деструктивную позицию Гааги» по поводу выдачи виз для россиян. В ведомстве призвали отказаться от «языка ультиматумов» и продолжить конструктивный диалог.

В конце марта 2022 г. Нидерланды выслали из страны 18 дипломатов России, обвинив тех в работе на российские спецслужбы. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве, одного сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных