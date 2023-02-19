Российское посольство в Нидерландах объявило о прекращении приема граждан

Хукстра добавил, что помимо этого Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам. При этом он подчеркнул, что посольство останется открытым и он считает важным не закрывать его. «Важно, чтобы посольства оставались открытыми как канал связи, даже сейчас, когда отношения с Россией стали более сложными, чем когда-либо», – сказал министр. Издание также напомнило, что с 20 февраля будет закрыто генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге, с 21 февраля – российское торговое представительство в Амстердаме.