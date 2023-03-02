В Кремле опровергли планы проводить экстренное совещание Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг созыв экстренного заседания Совета безопасности РФ.
«Нет, таких планов не было. У президента в графике на завтра стоит оперативное совещание с членами Совбеза», — подчеркнул он.
Ранее Telegram-канал «Вы слушали Маяк» со ссылкой на источники в руководстве Госдумы сообщил, что экстренное заседание Совбеза состоится в ближайшие часы. Информацию подтвердил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. «Состоится сегодня. Время пока неизвестно», — заявил он.
Сегодня, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении украинских диверсантов в село Любечане. В результате обстрела движущегося автомобиля погиб один человек, также пострадал 10-летний ребенок, он доставлен в больницу, уточнил глава региона. Кроме того, ВСУ с помощью дронов атаковали село Сушаны в регионе, минометному обстрелу подверглось село Ломаковка.
Позже ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона уточнило, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла в два села. В одном из них украинские диверсанты взяли в заложники местных жителей, по данным источника, речь может идти о шести заложниках. Сейчас Росгвардия ведет бой с боевиками, добавил собеседник агентства.
28 февраля рядом с деревней Губастово в Коломне упал беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предположил, что целью дрона был объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки никто не пострадал.
В тот же день Минобороны РФ отчиталось о пресечении атак дронов в Адыгее и в Краснодарском крае. Кроме того, 28 февраля небо над Санкт-Петербургом было закрыто на два часа. В оборонном ведомстве объяснили ограничение полетов проведением тренировки сил ПВО.
В октябре прошлого года после теракта на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае продолжения попыток Киева ударить по территории страны последует жесткий ответ. Глава государства добавил, что «ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений».