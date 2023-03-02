В Кремле опровергли планы проводить экстренное совещание Совбеза

Позже ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона уточнило, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла в два села. В одном из них украинские диверсанты взяли в заложники местных жителей, по данным источника, речь может идти о шести заложниках. Сейчас Росгвардия ведет бой с боевиками, добавил собеседник агентства.