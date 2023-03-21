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В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры с участием делегаций стран. Встреча проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

«На только что завершившихся переговорах в узком составе проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене. И сейчас в расширенном составе с участием делегаций предстоит детально рассмотреть практические аспекты нашего взаимодействия в различных областях», — заявил Путин.

Спустя два часа после начала переговоров в узком составе к российской делегации присоединились шесть вице-премьеров, в том числе Александр Новак и Денис Мантуров, а также помощник президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава «Росатома» Дмитрий Лихачев.

В Кремле начались переговоры между делегациями России и Китая

Во вторник пройдет основная часть государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию

После переговоров состоится подписание документов. Ожидается, что около 18.00 мск лидеры двух стран сделают совместное заявление.

Ранее сегодня, 21 марта, Си Цзиньпин встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ. Премьер поздравил китайского лидера с переизбранием на пост председателя КНР, а тот, в свою очередь, пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в текущем году.

Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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