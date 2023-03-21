В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжили переговоры с участием делегаций стран. Встреча проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
«На только что завершившихся переговорах в узком составе проведен весьма содержательный и откровенный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-китайских связей и укрепления координации на мировой арене. И сейчас в расширенном составе с участием делегаций предстоит детально рассмотреть практические аспекты нашего взаимодействия в различных областях», — заявил Путин.
Спустя два часа после начала переговоров в узком составе к российской делегации присоединились шесть вице-премьеров, в том числе Александр Новак и Денис Мантуров, а также помощник президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава «Росатома» Дмитрий Лихачев.
После переговоров состоится подписание документов. Ожидается, что около 18.00 мск лидеры двух стран сделают совместное заявление.
Ранее сегодня, 21 марта, Си Цзиньпин встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ. Премьер поздравил китайского лидера с переизбранием на пост председателя КНР, а тот, в свою очередь, пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в текущем году.
Си Цзиньпин прилетел в Россию накануне, 20 марта, в этот же день у него состоялась неформальная встреча с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, она продолжалась 4,5 часа. В ходе неформальной встречи лидеры обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. Си Цзиньпин пробудет с визитом в Москве до 22 марта.