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Политика

Картаполов предложил создать отдельную структуру по охране Крымского моста

Ведомости

Для обеспечения безопасности Крымского моста необходимо создать «общую структуру» из сил разных ведомств. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в интервью РБК.

«Для того чтобы определить, какие силы могут принимать участие, надо понять, какие угрозы существуют для Крымского моста. Каждая угроза должна быть парирована, под каждую угрозу должен быть свой набор сил, средств и решений. Все это должно быть объединено в общую структуру», – сказал Картаполов.

Он отметил, что существует военное понятие временный перегрузочный район (ВПР), когда на «водной преграде» формируется «специальное объединение, куда включаются силы, средства и представители различных структур».

«Задача этого формирования – обеспечить бесперебойную работу переправы. Во многом это сопоставимо с ситуацией вокруг [Крымского] моста», – уточнил депутат в интервью газете.

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Во время совещания по ситуации в районе моста президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ, Следственный комитет (СК) России и другим ведомствам было дано поручение детально разобраться в произошедшем на мосту. Президент подчеркнул, что в связи с тем, что это уже второй теракт на Крымском мосту, он ждет конкретных предложений по обеспечению безопасности объекта.

Крымский мост был атакован ночью 17 июля украинскими надводными беспилотниками. В результате произошедшего погибли мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК возбудил по факту атаки дело о теракте. По версии ведомства, атака готовилась по заданию спецслужб Украины. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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