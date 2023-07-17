Картаполов предложил создать отдельную структуру по охране Крымского моста

Во время совещания по ситуации в районе моста президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ, Следственный комитет (СК) России и другим ведомствам было дано поручение детально разобраться в произошедшем на мосту. Президент подчеркнул, что в связи с тем, что это уже второй теракт на Крымском мосту, он ждет конкретных предложений по обеспечению безопасности объекта.