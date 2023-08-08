НАК заявил о новых террористических угрозах от спецслужб Украины

Представитель Кремля ранее также заявлял об уверенности Москвы в причастности Киева к убийствам россиян. По его словам, Украина фактически превратилась в «государство – спонсор терроризма». Ранее жертвами террористических атак Украины стали публицист и дочь консервативного философа Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский. В начале мая покушение было совершено на писателя Захара Прилепина. В середине июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.