НАК заявил о новых террористических угрозах от спецслужб Украины
На фоне спецоперации России на Украине появились новые террористические угрозы со стороны спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам заседания комитета, которое провел его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.
«На фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие в основном от украинских спецслужб и националистических формирований», – говорится в сообщении.
По данным НАК, с февраля 2022 г. в России было предотвращено 188 террористических преступлений. В большинстве случаев их подготовкой занимались молодые люди, «имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков», уточнили в комитете.
В НАК заявили, что спецслужбы Украины при содействии «коллективного Запада» распространяют идеи терроризма и неонацизма, а также вовлекают в преступную деятельность россиян и «лиц, прибывающих с территории Украины». Для этого Киев активно использует интернет-ресурсы, пояснили в комитете.
Российские власти ранее неоднократно обвиняли Киев в террористических атаках на российские регионы и гражданские объекты. В частности, комментируя атаки беспилотников на Москву, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие действия подтверждают «сущность киевского режима».
Представитель Кремля ранее также заявлял об уверенности Москвы в причастности Киева к убийствам россиян. По его словам, Украина фактически превратилась в «государство – спонсор терроризма». Ранее жертвами террористических атак Украины стали публицист и дочь консервативного философа Дарья Дугина и военкор Владлен Татарский. В начале мая покушение было совершено на писателя Захара Прилепина. В середине июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.