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Британия расширила санкции против России на 19 позиций

Ведомости

Великобритания расширила антироссийский санкционный список лиц и компаний на 19 позиций. Ограничения введены против российских и иностранных компаний, а также менеджмента некоторых из них.

Так, под ограничения, в частности, попали:

  • российские компании, импортирующие электронику и ее компоненты «СМТ-Айлогик», «Стаут» и «Тестокомплект»;

  • турецкие Azu International Ltd и Turkik Union Digital и дубайская Aeromotus, продолжащие, по заверению Лондона, поставки в РФ компонентов, товаров и технологий, «угрожающих независимости Украины»;

  • иранский производитель беспилотников Paravar Pars, его руководитель Хоссейн Шамсабади, а также шесть членов правления;

  • структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также бригадный генерал Али Реза Балали – старший советник главнокомандующего воздушно-космическими силами КСИР.

Всем этим организациям и лицам запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.

31 июля Великобритания включила в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, шесть россиян в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Так, Лондон ввел санкции против троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.

17 июля Великобритания ввела санкции против детского лагеря «Артек» и 13 россиян. В их число вошли в том числе губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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