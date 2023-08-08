Британия расширила санкции против России на 19 позиций

31 июля Великобритания включила в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, шесть россиян в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Так, Лондон ввел санкции против троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.