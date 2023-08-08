Британия расширила санкции против России на 19 позиций
Великобритания расширила антироссийский санкционный список лиц и компаний на 19 позиций. Ограничения введены против российских и иностранных компаний, а также менеджмента некоторых из них.
Так, под ограничения, в частности, попали:
российские компании, импортирующие электронику и ее компоненты «СМТ-Айлогик», «Стаут» и «Тестокомплект»;
турецкие Azu International Ltd и Turkik Union Digital и дубайская Aeromotus, продолжащие, по заверению Лондона, поставки в РФ компонентов, товаров и технологий, «угрожающих независимости Украины»;
иранский производитель беспилотников Paravar Pars, его руководитель Хоссейн Шамсабади, а также шесть членов правления;
структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также бригадный генерал Али Реза Балали – старший советник главнокомандующего воздушно-космическими силами КСИР.
Всем этим организациям и лицам запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.
31 июля Великобритания включила в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, шесть россиян в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Так, Лондон ввел санкции против троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.
17 июля Великобритания ввела санкции против детского лагеря «Артек» и 13 россиян. В их число вошли в том числе губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов и др.