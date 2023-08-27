Кеннеди-младший пообещал остановить поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 25 апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания уже направила ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Снаряды с обедненным ураном также входят в боекомплекты американских танков Abrams.