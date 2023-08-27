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Политика

Кеннеди-младший пообещал остановить поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном

Ведомости

Кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший заявил, что в случае своего избрания он положит конец «безрассудной и бесчеловечной политике» Вашингтона, который может поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. 

Кеннеди в своей публикации на платформе X (бывшая Twitter) сослался на статью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая рассуждала в ней о последствиях использования Украиной снарядов с обедненным ураном.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», – написал политик. 

Статья Захаровой была опубликована в «Комсомольской правде» 25 августа. В ней представитель МИДа утверждает, что использование снарядов с обедненным ураном делает украинскую землю непригодной для жизни и что в некоторых районах Украины из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов уже фиксировались всплески радиационного фона.

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20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Поставки таких боеприпасов она объяснила тем, что они обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники. 25 апреля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания уже направила ВСУ тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Снаряды с обедненным ураном также входят в боекомплекты американских танков Abrams.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что Москва будет вынуждена ответить на поставки снарядов с обедненным ураном Украине. По его словам, это решение демонстрирует готовность Запада воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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