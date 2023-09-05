Песков: Кремль сообщит о деталях встречи Путина и Си Цзиньпина по мере согласования
Кремль будет информировать СМИ о деталях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по мере согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В целом реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов между Россией и Китаем по линиям разных ведомств и на разных уровнях, в том числе предусмотрены контакты на высшем уровне. По мере того как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать», – сказал он.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о сроках и месте встречи двух лидеров. 1 сентября Путин сообщил, что в скором времени встретится с Си Цзиньпином. Он не уточнил формат, дату и место встречи.
25 июля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Россия получила приглашение посетить форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре. Ранее Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай ожидает подписания совместных документов в ходе этого визита.
В конце августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Путин примет участие в форуме «Один пояс – один путь». Комментируя публикацию агентства, Песков заявил, что сообщать о встрече двух лидеров преждевременно. По его словам, Россия и Китай прорабатывают плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем.
Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.