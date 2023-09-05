Песков: Кремль сообщит о деталях встречи Путина и Си Цзиньпина по мере согласования

«В целом реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов между Россией и Китаем по линиям разных ведомств и на разных уровнях, в том числе предусмотрены контакты на высшем уровне. По мере того как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать», – сказал он.