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Песков: Кремль сообщит о деталях встречи Путина и Си Цзиньпина по мере согласования

Ведомости

Кремль будет информировать СМИ о деталях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по мере согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«В целом реализуется очень насыщенный график двусторонних контактов между Россией и Китаем по линиям разных ведомств и на разных уровнях, в том числе предусмотрены контакты на высшем уровне. По мере того как они будут согласовываться, мы в соответствующие сроки будем вас информировать», – сказал он.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о сроках и месте встречи двух лидеров. 1 сентября Путин сообщил, что в скором времени встретится с Си Цзиньпином. Он не уточнил формат, дату и место встречи.

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25 июля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин может посетить Китай. Россия получила приглашение посетить форум «Один пояс – один путь» в Пекине в октябре. Ранее Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай ожидает подписания совместных документов в ходе этого визита.

В конце августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Путин примет участие в форуме «Один пояс – один путь». Комментируя публикацию агентства, Песков заявил, что сообщать о встрече двух лидеров преждевременно. По его словам, Россия и Китай прорабатывают плотный график обмена визитами на разных уровнях, в том числе и на высшем.

Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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