Посол Белоруссии в РФ заявил о конфискации Киевом имущества страны на $1 млрд

Ранее в августе правительство Украины оценило в $1,9 млрд общую сумму арестованных на Украине российских и белорусских активов, перешедших в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. В частности, отмечал министр Олег Немчинов, были арестованы или конфискованы Демуринский горно-обогатительный комбинат, активы трех банков и предпринимателя Олега Дерипаски, а также транспортные средства, авиационные суда, 3500 объектов жилой и 4000 нежилой недвижимости.