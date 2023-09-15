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Посол Белоруссии в РФ заявил о конфискации Киевом имущества страны на $1 млрд

Ведомости

Власти Украины незаконно конфисковали белорусское имущество на $1 млрд, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.

«С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму $1 млрд», – приводит его слова «РИА Новости».

Киев также расторгнул более 60 международных двусторонних договоров и ввел санкции против белорусских граждан и бизнеса, отметил посол. Минск поддерживает позицию Москвы в конфликте на Украине, добавил Крутой.

Ранее в августе правительство Украины оценило в $1,9 млрд общую сумму арестованных на Украине российских и белорусских активов, перешедших в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами. В частности, отмечал министр Олег Немчинов, были арестованы или конфискованы Демуринский горно-обогатительный комбинат, активы трех банков и предпринимателя Олега Дерипаски, а также транспортные средства, авиационные суда, 3500 объектов жилой и 4000 нежилой недвижимости.

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По его словам, ряд активов передается армии и силовым структурам, другая часть – Фонду госимущества. Биотопливо и аммиак, например, выставляются на аукционы. Полученные в результате торгов средства вкладываются в облигации, добавил Немчинов, за счет которых идет финансирование военных расходов.

10 марта 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности России и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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