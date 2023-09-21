МО: более 1300 эвакуированных остаются в расположении миротворцев в Карабахе

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об эвакуации около 5000 жителей Нагорного Карабаха. В частности, были вывезены жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Они доставлены в расположение российских миротворцев в регионе. Людей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, также им оказывается медицинская помощь, уточнили в ведомстве.