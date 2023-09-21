МО: более 1300 эвакуированных остаются в расположении миротворцев в Карабахе
После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе 1340 эвакуированных, включая 607 детей, остаются в расположении российских миротворцев. Об этом сообщает Минобороны (МО) РФ, передает ТАСС.
В ведомстве добавили, что миротворцы постоянно взаимодействуют с Баку и Степанакертом.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об эвакуации около 5000 жителей Нагорного Карабаха. В частности, были вывезены жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Они доставлены в расположение российских миротворцев в регионе. Людей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, также им оказывается медицинская помощь, уточнили в ведомстве.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.
В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
21 сентября ряд армянский СМИ сообщал о нарушении Азербайджаном договоренности о прекращении огня и возобновлении обстрелов Степанакерта. В минобороны Азербайджана эту информацию опровергли.