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Политика

МО: более 1300 эвакуированных остаются в расположении миротворцев в Карабахе

Ведомости

После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе 1340 эвакуированных, включая 607 детей, остаются в расположении российских миротворцев. Об этом сообщает Минобороны (МО) РФ, передает ТАСС. 

В ведомстве добавили, что миротворцы постоянно взаимодействуют с Баку и Степанакертом. 

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об эвакуации около 5000 жителей Нагорного Карабаха. В частности, были вывезены жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Они доставлены в расположение российских миротворцев в регионе. Людей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, также им оказывается медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 

В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев. 

21 сентября ряд армянский СМИ сообщал о нарушении Азербайджаном договоренности о прекращении огня и возобновлении обстрелов Степанакерта. В минобороны Азербайджана эту информацию опровергли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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