Кремль рассчитывает на возвращение эвакуированных жителей Карабаха в свои дома
Кремль рассчитывает на стабилизацию обстановки и создание условий для возвращения эвакуированных жителей Нагорного Карабаха в свои дома, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе брифинга журналисты спросили его, сможет ли Россия принять эвакуированных жителей этого региона.
«Мы пока не знаем, как необходимость возникнет. Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы. Мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещенных лиц в места проживания», – приводит его слова ТАСС.
Минобороны РФ ранее сообщило об эвакуации около 5000 жителей Нагорного Карабаха. В частности, были вывезены жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Они доставлены в расположение российских миротворцев в регионе. Людей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, также им оказывается медицинская помощь, уточнили в ведомстве. Позднее военные отчитались, что после прекращения боевых действий в расположении миротворцев остаются 1340 эвакуированных, включая 607 детей.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей.
В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.