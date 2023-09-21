Газета
Политика

Кремль рассчитывает на возвращение эвакуированных жителей Карабаха в свои дома

Ведомости

Кремль рассчитывает на стабилизацию обстановки и создание условий для возвращения эвакуированных жителей Нагорного Карабаха в свои дома, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга журналисты спросили его, сможет ли Россия принять эвакуированных жителей этого региона.

«Мы пока не знаем, как необходимость возникнет. Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы. Мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещенных лиц в места проживания», – приводит его слова ТАСС.

Минобороны РФ ранее сообщило об эвакуации около 5000 жителей Нагорного Карабаха. В частности, были вывезены жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Они доставлены в расположение российских миротворцев в регионе. Людей обеспечили местами для отдыха и горячим питанием, также им оказывается медицинская помощь, уточнили в ведомстве. Позднее военные отчитались, что после прекращения боевых действий в расположении миротворцев остаются 1340 эвакуированных, включая 607 детей.

Ранее по теме: Алиев в беседе с Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 

В Кремле ранее подчеркивали, что российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в регионе. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных