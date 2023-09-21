Кремль рассчитывает на возвращение эвакуированных жителей Карабаха в свои дома

«Мы пока не знаем, как необходимость возникнет. Наши миротворцы оказали все необходимые услуги, приложили усилия для того, чтобы помочь этим людям покинуть опасные районы. Мы исходим из того, что сейчас уже начнется период устойчивого прекращения огня, будут создаваться условия для возвращения перемещенных лиц в места проживания», – приводит его слова ТАСС.