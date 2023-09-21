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Политика

Армения готова принять возможных беженцев из Нагорного Карабаха

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов принять возможных беженцев из Нагорного Карабаха, но считает, что в данный момент угрозы мирному населению региона нет.

«Мы не хотим говорить об этом, потому что считаем, что армяне Нагорного Карабаха должны жить в своих домах, на своей родине в достойных, безопасных условиях. На данный момент, по нашей оценке, прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет», – приводит его слова News.am.

По словам Пашиняна, вице-премьер Тигран Хачатрян доложил о завершении подготовки возможного размещения около 40 000 семей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 21 сентября говорил, что Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки и создание условий для возвращения эвакуированных жителей Нагорного Карабаха в свои дома.

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Минобороны РФ ранее сообщило об эвакуации около 5000 жителей Нагорного Карабаха. В частности, были вывезены жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Позднее военные отчитались, что после прекращения боевых действий в расположении миротворцев остаются 1340 эвакуированных, включая 607 детей.

Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Представителей армянского населения Нагорного Карабаха сопровождали российские миротворцы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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