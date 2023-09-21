Армения готова принять возможных беженцев из Нагорного Карабаха

«Мы не хотим говорить об этом, потому что считаем, что армяне Нагорного Карабаха должны жить в своих домах, на своей родине в достойных, безопасных условиях. На данный момент, по нашей оценке, прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет», – приводит его слова News.am.