Армения готова принять возможных беженцев из Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов принять возможных беженцев из Нагорного Карабаха, но считает, что в данный момент угрозы мирному населению региона нет.
«Мы не хотим говорить об этом, потому что считаем, что армяне Нагорного Карабаха должны жить в своих домах, на своей родине в достойных, безопасных условиях. На данный момент, по нашей оценке, прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет», – приводит его слова News.am.
По словам Пашиняна, вице-премьер Тигран Хачатрян доложил о завершении подготовки возможного размещения около 40 000 семей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее 21 сентября говорил, что Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки и создание условий для возвращения эвакуированных жителей Нагорного Карабаха в свои дома.
Минобороны РФ ранее сообщило об эвакуации около 5000 жителей Нагорного Карабаха. В частности, были вывезены жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. Позднее военные отчитались, что после прекращения боевых действий в расположении миротворцев остаются 1340 эвакуированных, включая 607 детей.
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, 19 сентября. МИД России призвал «немедленно остановить кровопролитие» и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей. 20 сентября непризнанная республика заявила о заключении договоренностей о полном прекращении огня и разоружении войск при участии российских миротворцев.
21 сентября в Евлахе прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. Представителей армянского населения Нагорного Карабаха сопровождали российские миротворцы.