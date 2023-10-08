Двое граждан Белоруссии пострадали при обстреле Ашкелона в Израиле

По последним данным, на которые ссылаются СМИ, с 7 октября были убиты 350 израильтян, 1864 человека ранены, а «десятки» граждан взяты в заложники в секторе Газа. Известно о гибели двух граждан Таиланда, которые находились в Израиле во время нападения боевиков. Посол Израиля в Москве заявил, что среди похищенных ХАМАС могут быть граждане России.