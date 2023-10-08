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Двое граждан Белоруссии пострадали при обстреле Ашкелона в Израиле

Ведомости

Два белорусских гражданина получили ранения в результате ракетных обстрелов города Ашкелон на юго-западе Израиля, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

По его данным, за последние сутки в белорусское посольство в Тель-Авиве с различными вопросами обратились порядка 30 граждан. Их них два человека – сын с матерью – пострадали в результате ракетных обстрелов Ашкелона, они госпитализированы, сообщил Глаз.

Он добавил, что посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших. Гражданам Белоруссии рекомендовали строго следовать указаниям службы тыла и местных властей, отметили в пресс-службе. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х (бывшая Twitter) утром 8 октября завил об уничтожении «большинства» нападавших и скором завершении зачистки ранее захваченных ХАМАС и «Исламским джихадом» (группировка признана террористической и запрещена в России) ряда населенных пунктов, включая города Ашкелон и Сдерот. 

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Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей. 

Израильская армия с утра 7 октября объявила о «состоянии готовности к войне», министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения.

По последним данным, на которые ссылаются СМИ, с 7 октября были убиты 350 израильтян, 1864 человека ранены, а «десятки» граждан взяты в заложники в секторе Газа. Известно о гибели двух граждан Таиланда, которые находились в Израиле во время нападения боевиков. Посол Израиля в Москве заявил, что среди похищенных ХАМАС могут быть граждане России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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