Двое граждан Белоруссии пострадали при обстреле Ашкелона в Израиле
Два белорусских гражданина получили ранения в результате ракетных обстрелов города Ашкелон на юго-западе Израиля, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
По его данным, за последние сутки в белорусское посольство в Тель-Авиве с различными вопросами обратились порядка 30 граждан. Их них два человека – сын с матерью – пострадали в результате ракетных обстрелов Ашкелона, они госпитализированы, сообщил Глаз.
Он добавил, что посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших. Гражданам Белоруссии рекомендовали строго следовать указаниям службы тыла и местных властей, отметили в пресс-службе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х (бывшая Twitter) утром 8 октября завил об уничтожении «большинства» нападавших и скором завершении зачистки ранее захваченных ХАМАС и «Исламским джихадом» (группировка признана террористической и запрещена в России) ряда населенных пунктов, включая города Ашкелон и Сдерот.
Вторые сутки Израиль находится в состоянии военного конфликта. Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Нападение боевиков стало ответом на якобы неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. Боевики группировки прорвались на территорию Израиля, установив временный контроль над рядом населенных пунктов, где захватили заложников как из числа военных, так и мирных жителей.
Израильская армия с утра 7 октября объявила о «состоянии готовности к войне», министр обороны страны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов. В стране объявлена операция, которая получила название «Железные мечи». Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения.
По последним данным, на которые ссылаются СМИ, с 7 октября были убиты 350 израильтян, 1864 человека ранены, а «десятки» граждан взяты в заложники в секторе Газа. Известно о гибели двух граждан Таиланда, которые находились в Израиле во время нападения боевиков. Посол Израиля в Москве заявил, что среди похищенных ХАМАС могут быть граждане России.