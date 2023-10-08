Президент Ирана провел переговоры с главами палестинских группировок

На второй день военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. В Палестине сообщили о более 350 погибших, около 2200 пострадали.