Президент Ирана провел переговоры с главами палестинских группировок
Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонные переговоры с генсеком «Палестинского исламского джихада» Зиядом ан-Нахалой и главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, сообщило иранское агентство IRNA.
Агентство Mehr приводит заявление Раиси, в котором он поддержал сопротивление «от Палестины, Ливана и Сирии до Ирака, Афганистана и Йемена». «Поддержка ХАМАС и “Исламскому джихаду” и всем группам сопротивления, поддержка смелой молодежи Палестины», – говорится в сообщении.
7 октября, в день начала операции «Наводнение Аль-Аксы» палестинской группировкой ХАМАС на территории Израиля, депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали действия боевиков. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи также поддержал нападение, назвав его «операцией гордости».
На второй день военных действий, по официальным данным, погибли более 600 израильтян, ранения получили свыше 2000 человек. Сообщалось о массовых похищениях группировкой израильтян и гостей страны. В Палестине сообщили о более 350 погибших, около 2200 пострадали.
Израиль в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». В ночь на 8 октября Армия обороны страны нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения. Позднее власти официально заявили о переходе страны в состояние войны.