СМИ: мировые бренды «вяло» реагируют на обострение палестино-израильского конфликта

Для компаний, которые любят поднимать тему социальной справедливости, палестино-израильский конфликт является чувствительной и сложной темой, считают маркетинговые эксперты. В частности, редактор отраслевого издания Campaign Asia Рахат Капур отметил сложную историческую составляющую и множество нюансов, которые окружают конфликт, что вынуждает компании не реагировать на происходящее. По его словам, многие хотят выпустить заявления, где они поддержат жертв с обеих сторон, однако такие шаги часто приводят к обратному эффекту, потому что часть потребителей все равно будет недовольна.