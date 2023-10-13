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Политика

СМИ: мировые бренды «вяло» реагируют на обострение палестино-израильского конфликта

Ведомости

Крупные мировые корпорации не спешат заявлять о своей позиции относительно обострения палестино-израильского конфликта, сообщает Al Jazeera со ссылкой на собственное исследование.

После начала спецоперации на Украине, как отмечает издание, многие большие западные компании выступили с ее осуждением и объявили о планах прекратить работать в России. Большинство из них открыто встали на сторону Киева.

«Для сравнения, реакция большого бизнеса на конфликт между Израилем и "Хамасом" оказалась вялой. Многие известные бренды, которые громко объявили о своей позиции по конфликту на Украине, отказались комментировать конфликт на Ближнем Востоке», – пишет издание.

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А те, что выпустили официальные заявления на эту тему, в частности, Microsoft, Google, Hewlett Packard, JP Morgan и Goldman Sachs, поддержали Израиль и осудили «Хамас», чья атака на еврейское государство унесла жизни не мене 1300 человек.

Однако крупные западные корпорации не комментировали ответ Израиля – массированные удары по сектору Газа, жертвами которых стали уже порядка 1800 человек. ООН и некоторые организации уже предупредили о грядущей гуманитарной катастрофе в секторе Газа на фоне блокады и приказа Израиля эвакуировать 1,1 млн палестинцев из анклава в течение 24 часов.

Для компаний, которые любят поднимать тему социальной справедливости, палестино-израильский конфликт является чувствительной и сложной темой, считают маркетинговые эксперты. В частности, редактор отраслевого издания Campaign Asia Рахат Капур отметил сложную историческую составляющую и множество нюансов, которые окружают конфликт, что вынуждает компании не реагировать на происходящее. По его словам, многие хотят выпустить заявления, где они поддержат жертв с обеих сторон, однако такие шаги часто приводят к обратному эффекту, потому что часть потребителей все равно будет недовольна.

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Он также подчеркнул, что открытая поддержка «Хамаса» является крайне рискованной для компаний с западных странах, многие из которых считают организацию террористической. Франция даже запретила любые пропалестинские протесты, а Германия, Австрия, Нидерланды и Великобритания выслали предупреждения или ограничили работу пропалестинских групп.

7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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