СМИ: мировые бренды «вяло» реагируют на обострение палестино-израильского конфликта
Крупные мировые корпорации не спешат заявлять о своей позиции относительно обострения палестино-израильского конфликта, сообщает Al Jazeera со ссылкой на собственное исследование.
После начала спецоперации на Украине, как отмечает издание, многие большие западные компании выступили с ее осуждением и объявили о планах прекратить работать в России. Большинство из них открыто встали на сторону Киева.
«Для сравнения, реакция большого бизнеса на конфликт между Израилем и "Хамасом" оказалась вялой. Многие известные бренды, которые громко объявили о своей позиции по конфликту на Украине, отказались комментировать конфликт на Ближнем Востоке», – пишет издание.
А те, что выпустили официальные заявления на эту тему, в частности, Microsoft, Google, Hewlett Packard, JP Morgan и Goldman Sachs, поддержали Израиль и осудили «Хамас», чья атака на еврейское государство унесла жизни не мене 1300 человек.
Однако крупные западные корпорации не комментировали ответ Израиля – массированные удары по сектору Газа, жертвами которых стали уже порядка 1800 человек. ООН и некоторые организации уже предупредили о грядущей гуманитарной катастрофе в секторе Газа на фоне блокады и приказа Израиля эвакуировать 1,1 млн палестинцев из анклава в течение 24 часов.
Для компаний, которые любят поднимать тему социальной справедливости, палестино-израильский конфликт является чувствительной и сложной темой, считают маркетинговые эксперты. В частности, редактор отраслевого издания Campaign Asia Рахат Капур отметил сложную историческую составляющую и множество нюансов, которые окружают конфликт, что вынуждает компании не реагировать на происходящее. По его словам, многие хотят выпустить заявления, где они поддержат жертв с обеих сторон, однако такие шаги часто приводят к обратному эффекту, потому что часть потребителей все равно будет недовольна.
Он также подчеркнул, что открытая поддержка «Хамаса» является крайне рискованной для компаний с западных странах, многие из которых считают организацию террористической. Франция даже запретила любые пропалестинские протесты, а Германия, Австрия, Нидерланды и Великобритания выслали предупреждения или ограничили работу пропалестинских групп.
7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны.