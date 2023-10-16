Путин заявил о большом числе россиян в зоне палестино-израильского конфликта
В зоне палестино-израильского конфликта находится много россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по оперативным вопросам.
«С учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население, здесь встает вопрос о гуманитарном содействии в регионе», – сказал президент.
Путин отметил, что ему важно услышать мнение МИДа, а также специальных служб, внешней разведки и других служб, которые присутствуют на совещании, о текущей ситуации.
13 октября на саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту. В то же время президент вновь призвал создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Комментируя подготовку Израилем наземной операции в Газе, российский лидер подчеркнул, что при таком сценарии «потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также выразил надежду на создание палестинского государства после завершения конфликта – на основе принципов, одобренных ООН.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. По последним данным, число погибших в ходе нового витка палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.
Среди погибших есть в том числе россияне. 14 октября посольство РФ в Израиле сообщило о гибели 16 граждан России, восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще один израильтянин с двойным гражданством находится в списке пленных в секторе Газа.