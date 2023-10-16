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Политика

Путин заявил о большом числе россиян в зоне палестино-израильского конфликта

Ведомости

В зоне палестино-израильского конфликта находится много россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по оперативным вопросам. 

«С учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны, и страдает гражданское население, здесь встает вопрос о гуманитарном содействии в регионе», – сказал президент.

Путин отметил, что ему важно услышать мнение МИДа, а также специальных служб, внешней разведки и других служб, которые присутствуют на совещании, о текущей ситуации.

13 октября на саммите лидеров стран СНГ в Бишкеке Путин заявил, что Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке со стороны палестинской группировки «Хамас» и имеет право на защиту. В то же время президент вновь призвал создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Комментируя подготовку Израилем наземной операции в Газе, российский лидер подчеркнул, что при таком сценарии «потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы».

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также выразил надежду на создание палестинского государства после завершения конфликта – на основе принципов, одобренных ООН.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. По последним данным, число погибших в ходе нового витка палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.

Среди погибших есть в том числе россияне. 14 октября посольство РФ в Израиле сообщило о гибели 16 граждан России, восемь человек числятся пропавшими без вести. Еще один израильтянин с двойным гражданством находится в списке пленных в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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