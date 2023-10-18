Самолет Байдена вылетел из Тель-Авива
Президент США Джо Байден сел в свой президентский самолет и вылетел из Израиля после визита в Тель-Авив. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По информации канала, Байден продемонстрировал солидарность США и Израиля, сказав израильтянам: «Вы не одни». В общей сложности его визит длился менее восьми часов.
В ходе своего визита в Израиль Байден пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь 1 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома.
О том, что Байден посетит Израиль, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 17 октября. Целью визита названо стремление «продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги».
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже дважды побывал в Израиле на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. По последней информации, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 3000 палестинцев и 1400 израильтян.