Самолет Байдена вылетел из Тель-Авива

Госсекретарь США Энтони Блинкен уже дважды побывал в Израиле на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.