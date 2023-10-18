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Самолет Байдена вылетел из Тель-Авива

Ведомости

Президент США Джо Байден сел в свой президентский самолет и вылетел из Израиля после визита в Тель-Авив. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации канала, Байден продемонстрировал солидарность США и Израиля, сказав израильтянам: «Вы не одни». В общей сложности его визит длился менее восьми часов.

В ходе своего визита в Израиль Байден пообещал выделить $100 млн на гуманитарную помощь 1 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома.

О том, что Байден посетит Израиль, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила 17 октября. Целью визита названо стремление «продемонстрировать свою неизменную поддержку Израиля перед лицом жестокой террористической атаки “Хамаса” и обсудить дальнейшие шаги».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен уже дважды побывал в Израиле на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Его первый визит состоялся 12 октября, спустя четыре дня после посещения нескольких арабских стран он вновь прибыл в Израиль. Выступая в Израиле, Блинкен заявил, что Вашингтон и Тель-Авив договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям Газы.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Израильские военные регулярно наносят удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. По последней информации, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 3000 палестинцев и 1400 израильтян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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