Израильская армия начала бои с «Хамасом» в подземных туннелях сектора Газа

29 октября армия Израиля вступила в перестрелку с боевиками «Хамас» рядом с КПП «Эрез». Израильские военные убили и ранили нескольких представителей «Хамаса», выходивших из тоннеля в секторе Газа. До обострения палестино-израильского конфликта через КПП «Эрез» жители Газы попадали в Израиль на работу или для получения медицинской помощи. По информации израильских военных, «Хамас» построил туннели вблизи КПП, «чтобы иметь возможность атаковать гуманитарный пункт пропуска и нанести ущерб всем, кто находится в этом районе, как израильтянам, так и палестинцам».