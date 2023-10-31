Израильская армия начала бои с «Хамасом» в подземных туннелях сектора Газа
Израиль заявил, что его войска атаковали «Хамас» в обширной сети тоннелей под сектором Газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Издание отмечает, что туннели являются ключевой целью для Израиля, расширяющего наземные операции в секторе Газа.
«За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары примерно по 300 целям, включая посты противотанковых ракет и ракетные пусковые установки, расположенные под шахтами, а также военные комплексы в подземных туннелях, принадлежащие "Хамасу"», – приводит Reuters заявление ЦАХАЛ.
По словам очевидцев, израильские вооруженные силы также подвергли ночной бомбардировке Газу с воздуха, моря и земли, нанеся удары по северо-западным районам палестинского анклава.
29 октября армия Израиля вступила в перестрелку с боевиками «Хамас» рядом с КПП «Эрез». Израильские военные убили и ранили нескольких представителей «Хамаса», выходивших из тоннеля в секторе Газа. До обострения палестино-израильского конфликта через КПП «Эрез» жители Газы попадали в Израиль на работу или для получения медицинской помощи. По информации израильских военных, «Хамас» построил туннели вблизи КПП, «чтобы иметь возможность атаковать гуманитарный пункт пропуска и нанести ущерб всем, кто находится в этом районе, как израильтянам, так и палестинцам».
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.