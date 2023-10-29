Армия Израиля вступила в перестрелку с боевиками «Хамас» рядом с КПП «Эрез»

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. Медицинские власти в секторе Газа сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов. Еще около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения на еврейское государство группировки «Хамас».