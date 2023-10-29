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Политика

Армия Израиля вступила в перестрелку с боевиками «Хамас» рядом с КПП «Эрез»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратила попытку боевиков «Хамас» попасть на территорию еврейского государства через КПП «Эрез». Об этом сообщил официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ уточняет, что израильские военные убили и ранили нескольких представителей «Хамас», выходивших из тоннеля в секторе Газа.

До обострения палестино-израильского конфликта через КПП «Эрез» жители Газы попадали в Израиль на работу или для получения медицинской помощи. По информации израильских военных, «Хамас» построил туннели вблизи КПП, «чтобы иметь возможность атаковать гуманитарный пункт пропуска и нанести ущерб всем, кто находится в этом районе, как израильтянам, так и палестинцам».

Telegram-канал также уточняет, что самолеты, управляемые военнослужащими ЦАХАЛ, нанесли удары по двум плацдармам «Хамас» и уничтожили несколько представителей организации.

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Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. Медицинские власти в секторе Газа сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов. Еще около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения на еврейское государство группировки «Хамас». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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