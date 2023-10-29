Армия Израиля вступила в перестрелку с боевиками «Хамас» рядом с КПП «Эрез»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предотвратила попытку боевиков «Хамас» попасть на территорию еврейского государства через КПП «Эрез». Об этом сообщил официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.
ЦАХАЛ уточняет, что израильские военные убили и ранили нескольких представителей «Хамас», выходивших из тоннеля в секторе Газа.
До обострения палестино-израильского конфликта через КПП «Эрез» жители Газы попадали в Израиль на работу или для получения медицинской помощи. По информации израильских военных, «Хамас» построил туннели вблизи КПП, «чтобы иметь возможность атаковать гуманитарный пункт пропуска и нанести ущерб всем, кто находится в этом районе, как израильтянам, так и палестинцам».
Telegram-канал также уточняет, что самолеты, управляемые военнослужащими ЦАХАЛ, нанесли удары по двум плацдармам «Хамас» и уничтожили несколько представителей организации.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны страны в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. Медицинские власти в секторе Газа сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов. Еще около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения на еврейское государство группировки «Хамас».