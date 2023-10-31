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Политика

В США мусульмане-демократы выдвинули Байдену ультиматум по перемирию в Газе

Ведомости

Национальный мусульманский демократический совет (NMDC) потребовал от президента США Джо Байдена и его администрации добиться прекращения огня в секторе Газа до 1 ноября, такой ультиматум опубликован на сайте организации.

«Ситуация в Газе достигла критической точки, близкой к полной гуманитарной катастрофе, и мы умоляем вас принять немедленные меры для обеспечения прекращения огня», – говорится в заявлении.

В своем ультиматуме авторы отмечают «значительную роль» администрации Байдена в продолжающемся насилии на Ближнем Востоке, из-за которого погибли тысячи мирных людей, а доверие мусульман к демократической партии подорвано. Если Белый дом не добьется прекращения огня, то активисты NMDC обещают «мобилизовать» своих сторонников, чтобы они на выборах воздержались от любого одобрения кандидатов-демократов, которые поддержали наступление израильской армии в Газе и не выступили за прекращение огня.

«Мы мобилизуем повышенную явку избирателей, чтобы наши голоса были услышаны», – предупреждают участники NMDC.

Организация требует помимо прекращения боевых действий создать гуманитарный коридор для жителей Газы, снять организованную Израилем блокаду сектора, из-за которой люди оказались лишены еды и воды.

По данным сайта NMDC, главными задачами этой организации являются продвижение законодательных инициатив и взглядов Демпартии, поддержка ее кандидатов на выборах и объединение мусульман-демократов.

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Как отмечает Reuters, в состав мусульманского демократического совета входят видные деятели Демократической партии в штатах Мичиган, Огайо и Пенсильвания. Сами авторы инициативы напомнили, что демократы на президентских выборах 2020 г. в Мичигане одержали победу с перевесом всего 2,6%. В тех выборах приняли участие почти 1,1 млн мусульман, по данным экзит-поллов, 64% из них проголосовали за Байдена. Ранее разочарование из-за того, что Байден не осудил удары Израиля по Газе, выразили арабская и мусульманская общины США, указывает агентство.

Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Израильские вооруженные силы в ответ начали операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 октября о начале третьего этапа военной операции против «Хамаса».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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