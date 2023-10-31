В США мусульмане-демократы выдвинули Байдену ультиматум по перемирию в Газе

Как отмечает Reuters, в состав мусульманского демократического совета входят видные деятели Демократической партии в штатах Мичиган, Огайо и Пенсильвания. Сами авторы инициативы напомнили, что демократы на президентских выборах 2020 г. в Мичигане одержали победу с перевесом всего 2,6%. В тех выборах приняли участие почти 1,1 млн мусульман, по данным экзит-поллов, 64% из них проголосовали за Байдена. Ранее разочарование из-за того, что Байден не осудил удары Израиля по Газе, выразили арабская и мусульманская общины США, указывает агентство.