Пискарев обвинил «геополитических противников» во взломе канала комитета ГД
Геополитические противники России взломали и удалили Telegram-канал комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщил его председатель Василий Пискарев.
«Нашим геополитическим противникам, похоже, только и остается, что пакостить по мелочам: сегодня был взломан и уничтожен Telegram-канал нашего комитета по безопасности и противодействию коррупции», – написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что на удаленном канале публиковались только информационные сообщения о текущей работе комитета, поэтому остается «только гадать», почему он стал мишенью хакеров. Такая «оценка» работы комитета, добавил Пискарев, означает, что он работает в правильном направлении.
Ранее сегодня Пискарев сообщил, что вместе с главой комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ, запросив данные о вмешательстве во внутренние дела России украинских и западных спецслужб на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами.