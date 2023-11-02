Пискарев обвинил «геополитических противников» во взломе канала комитета ГД

Ранее сегодня Пискарев сообщил, что вместе с главой комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ, запросив данные о вмешательстве во внутренние дела России украинских и западных спецслужб на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявлял, что беспорядкам предшествовали призывы, распространяемые проукраинскими Telegram-каналами.