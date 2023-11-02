Блинкен заявил об обеспокоенности США отзывом Россией ратификации ДВЗЯИ
Вашингтон глубоко обеспокоен планируемым решением России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена опубликовано на сайте Госдепа.
«К сожалению, это значительный шаг в неверном направлении, который отдаляет нас от вступления Договора в силу, а не приближает к нему. Действия России лишь подорвут доверие к международному режиму контроля над вооружениями», – говорится в заявлении.
Блинкен напомнил, что «по словам российских официальных лиц, планируемый выход России из ратификационной программы не означает возобновления испытаний». Госсекретарь США призвал Москву «придерживаться этих заявлений».
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации президент России Владимир Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания. Позже он отметил, что отзыв ратификации договора де-юре выравнивает права России и США.
Документ об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 октября, депутаты приняли его 18 октября. Совет Федерации одобрил закон через неделю, 25 октября. Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ 2 ноября.