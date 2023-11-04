Россиян в секторе Газа призвали собраться на КПП «Рафах» для эвакуации
Российским гражданам, которые сейчас находятся в секторе Газа, для эвакуации оттуда необходимо собраться в пункте сбора на КПП «Рафах», сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.
По ее словам, россиян оповестили о месте пункта сбора на случай эвакуации из сектора Газа. Информацией о погибших российских гражданах на палестинских территориях дипломаты не располагают, сообщило представительство. По ее данным, россияне и граждане СНГ еще могут добавиться в список на эвакуацию из сектора Газа.
Как сообщил 18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей. 20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть. Песков уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля наземной операции. В списки на эвакуацию из сектора Газа при помощи России, сообщалось ранее, включены уже более 900 человек, свыше 500 из них – россияне.
В ходе визита в Москву члена политбюро «Хамаса» Абу Марзука обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа, сообщили ранее в российском МИДе. 28 октября в «Хамасе» заявили о готовности отпустить заложников с гражданством России.
1 ноября МИД России сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа.