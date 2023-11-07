Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Штейн к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями. В июне 2022 г. ей заменили это наказание на лишение свободы сроком на 31 день с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.