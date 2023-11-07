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Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

Ведомости

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшему муниципальному депутату столицы и участнице группы Pussy Riot Людмиле (Люсе) Штейн, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.

Штейн заочно арестована на два месяца, срок будет исчисляться с момента экстрадиции Штейн на территорию России либо с момента задержания на территории страны. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

16 мая 2022 г. МВД объявило Штейн в розыск, ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства. Розыск ведется в рамках уголовного дела. Сообщалось, что в середине мая того же года она покинула Россию. 

В Останкинском районном суде Москвы сообщили, что ей также грозит штраф в размере до 50 000 руб. по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Штейн к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями. В июне 2022 г. ей заменили это наказание на лишение свободы сроком на 31 день с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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