Суд заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшему муниципальному депутату столицы и участнице группы Pussy Riot Людмиле (Люсе) Штейн, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.
Штейн заочно арестована на два месяца, срок будет исчисляться с момента экстрадиции Штейн на территорию России либо с момента задержания на территории страны. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
16 мая 2022 г. МВД объявило Штейн в розыск, ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства. Розыск ведется в рамках уголовного дела. Сообщалось, что в середине мая того же года она покинула Россию.
В Останкинском районном суде Москвы сообщили, что ей также грозит штраф в размере до 50 000 руб. по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России.
В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Штейн к одному году ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями. В июне 2022 г. ей заменили это наказание на лишение свободы сроком на 31 день с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.