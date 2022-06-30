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Суд заменил муниципальному депутату Штейн условный срок на реальный

Ведомости

Пресненский суд Москвы заменил ограничение свободы на реальный срок муниципальному депутату столицы и участнице группы Pussy Riot Людмиле Штейн по делу о нарушении санитарных норм, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Штейн покинула Россию в середине мая.

«Пресненским районным судом г. Москвы удовлетворено представление ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве о замене части неотбытого наказания осужденной Штейн Л. П. в виде ограничения свободы лишением свободы сроком на 31 день, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

16 мая МВД объявило Штейн в розыск, ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства. Розыск ведется в рамках уголовного дела. В Останкинском районном суде Москвы сообщили, что ей также грозит штраф в размере до 50 000 руб. по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Штейн к одному году лишения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных