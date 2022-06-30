Суд заменил муниципальному депутату Штейн условный срок на реальный
Пресненский суд Москвы заменил ограничение свободы на реальный срок муниципальному депутату столицы и участнице группы Pussy Riot Людмиле Штейн по делу о нарушении санитарных норм, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Штейн покинула Россию в середине мая.
«Пресненским районным судом г. Москвы удовлетворено представление ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве о замене части неотбытого наказания осужденной Штейн Л. П. в виде ограничения свободы лишением свободы сроком на 31 день, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
16 мая МВД объявило Штейн в розыск, ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства. Розыск ведется в рамках уголовного дела. В Останкинском районном суде Москвы сообщили, что ей также грозит штраф в размере до 50 000 руб. по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России.
В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил Штейн к одному году лишения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями.