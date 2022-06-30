Суд заменил муниципальному депутату Штейн условный срок на реальный

16 мая МВД объявило Штейн в розыск, ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства. Розыск ведется в рамках уголовного дела. В Останкинском районном суде Москвы сообщили, что ей также грозит штраф в размере до 50 000 руб. по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России.