Россия направила еще 25 тонн гуманитарной помощи сектору Газа
МЧС России по поручению президента Владимира Путина направило очередную партию гуманитарной помощи населению сектора Газа объемом 25 т, сообщил Telegram-канал ведомства.
В состав партии вошли продукты питания, одежда, средства личной гигиены, портативные печи и пледы. Самолет Ил-76 с грузом вылетел из Казани в Египет, там гумпомощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца, которые и перенаправят ее населению сектора Газа.
В прошлый раз Россия отправила 28 т гуманитарной помощи в сектор Газа 3 ноября.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек.
27 октября, в один день с объявлением ЦАХАЛ о расширении операции в анклаве, Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.