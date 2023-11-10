Комитет Госдумы поддержал законопроект о доступе силовиков к базам данных

По законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР смогут требовать от оператора информсистем предоставить доступ к содержащимся у них персональным данным, а также уточнить, извлечь, обезличить, удалить или заблокировать сведения. Силовики могут потребовать восстановить эти данные. Операторы же обязаны выполнить любое из этих требований в течение трех рабочих дней с момента его получения. Если же операторы не предоставят силовикам доступ к информсистеме, то с 1 марта 2026 г. ее эксплуатация будет под запретом.