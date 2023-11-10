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Комитет Госдумы поддержал законопроект о доступе силовиков к базам данных

Ведомости

Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект, предполагающий возможность для силовых структур изменять, обезличивать или удалять информацию об их сотрудниках из государственных, муниципальных и иных информсистем. Соответствующее уведомление опубликовано в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен на рассмотрение депутатов в августе правительством. Он предлагает внести в 11 законов изменения, направленные на введение особого порядка обработки персональных данных отдельных категорий лиц, перечень которых установит президент РФ.

Принять законопроект в первом чтении депутатам рекомендовал комитет Госдумы по информполитике. В случае утверждения инициативы силовые ведомства получат доступ к государственным, муниципальным и другим информсистемам, в которых содержатся данные о ведомственной принадлежности их сотрудников. Они смогут их изменить, обезличить или удалить.

Законопроект также предполагает создание к 1 сентября 2025 г. реестра информсистем, в которых будет вестись обработка персональных данных в особом порядке. Контроль за ними возложат на Минцифры РФ. Каждая информсистема получит от Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР определенную категорию значимости в зависимости от объема данных. Критерии этой значимости должен установить кабмин РФ.

По законопроекту, Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД или СВР смогут требовать от оператора информсистем предоставить доступ к содержащимся у них персональным данным, а также уточнить, извлечь, обезличить, удалить или заблокировать сведения. Силовики могут потребовать восстановить эти данные. Операторы же обязаны выполнить любое из этих требований в течение трех рабочих дней с момента его получения. Если же операторы не предоставят силовикам доступ к информсистеме, то с 1 марта 2026 г. ее эксплуатация будет под запретом.

Комитет Госдумы по информполитике предложил рассмотреть законопроект на пленарном заседании палаты 16 ноября.

23 октября Ассоциация банков России (АБР; входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф» и др.) выступила против открытия спецслужбам доступа к информационным системам и базам данных клиентов. Кредитные учреждения так отреагировали на законопроект, который был разработан «с целью установления особого порядка обработки персональных данных отдельных категорий лиц». В частности, доступ к редактированию или удалению информации о сотрудниках спецслужб, у которых открыты счета в том или ином банке, могут получить Минобороны, МВД, СВР, ФСО и ФСБ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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