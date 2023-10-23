Банки выступили против предоставления спецслужбам доступа к данным клиентов
Ассоциация банков России (АБР; входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф» и др.) выступили против предоставления спецслужбам доступа к информационным системам и базам данных проектов. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо АБР в Минцифры и главе комитета по информполитике Александру Хинштейну. В Минцифры отметили, что письмо в ведомство пока не поступило.
Таким образом российские банки отреагировали на законопроект, который был внесен правительством на рассмотрение в Госдуме в августе этого года. Согласно тексту пояснительной записки, документ был разработан «с целью установления особого порядка обработки персональных данных отдельных категорий лиц», которых будет устанавливать президент России. В частности, доступ к редактированию или удалению информации о сотрудниках спецслужб, у которых открыты счета в том или ином банке, могут получить Минобороны, МВД, Служба внешней разведки, ФСО и ФСБ.
Помимо этого, отметили в АБР, банки должны будут предоставлять в спецслужбы информацию при выявлении о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб. В Минцифры подчеркнули, что речь идет о предоставлении доступа только к тем информационным системам, которые будут включены в специальный реестр.
В то же время банки предупреждают, что в случае принятия закона возникнет много «правовых коллизий», поскольку документ «входит в противоречие с положениями законодательства, устанавливающими режимы защиты охраняемой законом тайны, [с] нормами, регулирующими безопасность критической информационной инфраструктуры, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В частности, согласно антиотмывочному законодательству, банки должны предоставлять в Росфинмониторинг данные об операциях клиентов. В АБР опасаются, что право спецслужб удалять или изменять данные о своих сотрудниках помешает выполнению требования Росфинмониторинга.
Помимо этого, предостерегают в АБР, у спецслужб может появиться доступ к персональным данным клиентов банков, которые не входят в специальный перечень и не давали согласие на предоставление доступа к их данным. При этом в случае принятия документа банк должны будут предоставить его без решения суда и согласия клиента. Кроме того, принятие законопроекта может привести к увеличению трудозатрат, а также к рискам информационной безопасности и технологическим рискам.
Вместо этого банки предложили предоставлять доступ к спецслужбам не напрямую, а через Банк России или ФНС, куда банки уже предоставляют информацию об открытии новых счетов.