Банки выступили против предоставления спецслужбам доступа к данным клиентов

Помимо этого, предостерегают в АБР, у спецслужб может появиться доступ к персональным данным клиентов банков, которые не входят в специальный перечень и не давали согласие на предоставление доступа к их данным. При этом в случае принятия документа банк должны будут предоставить его без решения суда и согласия клиента. Кроме того, принятие законопроекта может привести к увеличению трудозатрат, а также к рискам информационной безопасности и технологическим рискам.