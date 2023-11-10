В МИДе рассказали, когда может состояться визит Аббаса в Россию
Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию состоится после определения удобного времени палестинской стороной, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
«Исходим из того, что они сами определяют для себя удобное время, при том понимании, что приглашение российского руководства, которое имеет Махмуд Аббас, открытое, остается в силе», – сказал замминистра (цитата по ТАСС).
По словам Богданова, это встреча «была бы очень важной» и она пройдет «в любой момент, когда палестинское руководство сочтет возможным».
Днем ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе визита Аббаса в Россию, точную дату обещали сообщить позже.
Визит палестинского лидера в РФ был анонсирован еще до обострения конфликта между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем. 26 октября Песков заявил, что Аббас может в ближайшее время посетить Россию. 2 ноября пресс-секретарь президента РФ сообщил, что визит президента Палестины в Россию есть на повестке дня, но говорить о точной дате трудно.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинская сторона заявляла, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 10 800 человек. Число же раненых превышает 26 400 человек.
10 ноября управление погранпереходов Газы сообщило, что первые 85 граждан России могут покинуть анклав. Cогласно списку управления погранпереходов сектора Газа, опубликованному учреждением, у 84 из 85 российских граждан, чей проход был одобрен через КПП «Рафах» на 10 ноября, указано двойное гражданство.
Как минимум 36 имен держателей российских паспортов из списка – женские. Европейских, включая славянские, женских имен в списке – 22. По большей части это семьи из двух – трех и более детей с одним родителем. Всего в списке 32 ребенка, двоим самым старшим из них – по 17 лет. Таким образом, 68 человек из 85 эвакуирующихся – женщины и дети.