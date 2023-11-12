Израиль тратит на боевые действия $260 млн в день

В прошлом году Израиль впервые с 2000 г. добился профицита бюджета, а военные расходы сократились впервые за более чем десятилетие, указывает агентство. По данным правительства, дефицит бюджета может достичь 4% ВВП в текущем году и 5% в 2024 г., что более чем вдвое превышает предыдущие прогнозы.