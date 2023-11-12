Израиль тратит на боевые действия $260 млн в день
Военные действия Израиля против группировки «Хамас» обходятся еврейскому государству в $260 млн в день, конфликт уже нанес экономический ущерб в размере почти $8 млрд, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с прошлогодними показателями.
«Израильские активы, от шекеля до облигаций, возместили большую часть, если не все потери от последствий атаки “Хамаса”. Но над государственным долгом все еще висит аура риска. Стоимость страхования израильских государственных облигаций от дефолта более чем вдвое превышает показатель до начала войны», – пишет Bloomberg.
На фоне военных расходов в Израиле возникли вопросы к «беспрецедентному» финансированию религиозных программ и поселений на Западном Берегу. По данным Bloomberg, 300 экономистов призвали руководство страны «немедленно прийти в себя»: в совместном заявлении они призвали прекратить финансирование «всего, что не является необходимым для войны, в первую очередь коалиционных фондов». Обращение, как отмечается, подписал в том числе нобелевский лауреат по экономике Джошуа Дэвид Ангрист.
В прошлом году Израиль впервые с 2000 г. добился профицита бюджета, а военные расходы сократились впервые за более чем десятилетие, указывает агентство. По данным правительства, дефицит бюджета может достичь 4% ВВП в текущем году и 5% в 2024 г., что более чем вдвое превышает предыдущие прогнозы.