Газета
Политика

Израиль тратит на боевые действия $260 млн в день

Ведомости

Военные действия Израиля против группировки «Хамас» обходятся еврейскому государству в $260 млн в день, конфликт уже нанес экономический ущерб в размере почти $8 млрд, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, дефицит бюджета в октябре увеличился более чем в семь раз по сравнению с прошлогодними показателями.

«Израильские активы, от шекеля до облигаций, возместили большую часть, если не все потери от последствий атаки “Хамаса”. Но над государственным долгом все еще висит аура риска. Стоимость страхования израильских государственных облигаций от дефолта более чем вдвое превышает показатель до начала войны», – пишет Bloomberg.

Сенат США не проголосовал за военную помощь Израилю

Демократы требуют единый пакет для Киева и Тель-Авива

На фоне военных расходов в Израиле возникли вопросы к «беспрецедентному» финансированию религиозных программ и поселений на Западном Берегу. По данным Bloomberg, 300 экономистов призвали руководство страны «немедленно прийти в себя»: в совместном заявлении они призвали прекратить финансирование «всего, что не является необходимым для войны, в первую очередь коалиционных фондов». Обращение, как отмечается, подписал в том числе нобелевский лауреат по экономике Джошуа Дэвид Ангрист.

В прошлом году Израиль впервые с 2000 г. добился профицита бюджета, а военные расходы сократились впервые за более чем десятилетие, указывает агентство. По данным правительства, дефицит бюджета может достичь 4% ВВП в текущем году и 5% в 2024 г., что более чем вдвое превышает предыдущие прогнозы. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных