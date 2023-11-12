При крушении самолета ВВС США в Средиземном море погибли пять военных
Пять военнослужащих США погибли в результате крушения военного самолета в Средиземном море, сообщили в Европейском командовании армии Соединенных Штатов (USEUCOM).
«Во время проведения плановой дозаправки в рамках военной подготовки американский военный самолет с пятью военнослужащими потерпел крушение в Средиземном море. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Ранее Европейское командование США сообщило о крушении самолета военно-воздушных сил в Средиземном море во время учений. Инцидент произошел 10 ноября.
28 октября USEUCOM сообщало, что в Средиземном море находятся авианосные ударные группы «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр» для «поддержки Израиля и сдерживания агрессии во всем регионе». Эти группы также проводили трехдневные учения при участии USS Mount Whitney (LCC 20) – корабля управления и контроля Шестого флота США – и фрегатов ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F 591) и ITS Carlo Margottini (F 592). В учениях были задействованы 11 000 американских военнослужащих.