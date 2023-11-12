При крушении самолета ВВС США в Средиземном море погибли пять военных

28 октября USEUCOM сообщало, что в Средиземном море находятся авианосные ударные группы «Джеральд Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр» для «поддержки Израиля и сдерживания агрессии во всем регионе». Эти группы также проводили трехдневные учения при участии USS Mount Whitney (LCC 20) – корабля управления и контроля Шестого флота США – и фрегатов ВМС Италии ITS Virginio Fasan (F 591) и ITS Carlo Margottini (F 592). В учениях были задействованы 11 000 американских военнослужащих.