Гутерриш: палестинская администрация должна взять на себя управление Газой
Палестинская национальная администрация (ПНА) должна взять на себя управление сектором Газа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«В случае положительного исхода <...> палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе, а затем Израиль согласится на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества», – сказал генсек в эфире телеканала CNN (цитата по ТАСС).
Он добавил, что осознает сложность управления анклавом, когда в нем будут находиться израильские военные, поэтому «очень важно, как организовать переход».
«Должен сказать, что есть страна, которая, по моему мнению, обладает особым потенциалом и особой ответственностью <...>, это Соединенные Штаты Америки», – заключил он.
27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам. Израиль после этого от прекращения боевых действий отказался.
В тот же день армия обороны Израиля объявила о расширении наземной операции в Газе. По последним данным, с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число раненых превышает 27 000 человек.