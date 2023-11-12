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Гутерриш: палестинская администрация должна взять на себя управление Газой

Ведомости

Палестинская национальная администрация (ПНА) должна взять на себя управление сектором Газа, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«В случае положительного исхода <...> палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе, а затем Израиль согласится на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества», – сказал генсек в эфире телеканала CNN (цитата по ТАСС).

Он добавил, что осознает сложность управления анклавом, когда в нем будут находиться израильские военные, поэтому «очень важно, как организовать переход».

Гутерриш назвал «кризисом человечества» ситуацию в Газе

«Должен сказать, что есть страна, которая, по моему мнению, обладает особым потенциалом и особой ответственностью <...>, это Соединенные Штаты Америки», – заключил он.

27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам. Израиль после этого от прекращения боевых действий отказался.

В тот же день армия обороны Израиля объявила о расширении наземной операции в Газе. По последним данным, с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число раненых превышает 27 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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