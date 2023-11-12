Гутерриш: палестинская администрация должна взять на себя управление Газой

В тот же день армия обороны Израиля объявила о расширении наземной операции в Газе. По последним данным, с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек. Число раненых превышает 27 000 человек.