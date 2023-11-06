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Общество

Гутерриш назвал «кризисом человечества» ситуацию в Газе

Ведомости

Ситуация в Газе – это не просто гуманитарный кризис, это кризис человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время брифинга. Трансляция велась на Youtube-канале Всемирной организации.

«Ночной кошмар Газы – это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», сказал он. По его словам, наземная операция Армии обороны Израиля (АОИ) и бомбардировки бьют по «мирным жителям, больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, включая убежища». Вместе с тем, «Хамас» исподьзует людей как живой щит и продожает наносить удары по Израилю, из-за чего «никто не находится в безопасности».

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Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем. Позвольте мне ясно дать понять: ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права», – сказал Гутерриш.

Он также заявил о своей обеспокоенности из-за риска расширения конфликта «от Ливана и Сирии до Ирака и Йемена».

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав сектора Газа сообщал, что в результате атак на анклав погибли как минимум 10 022 палестинца, среди них – 4104 детей. Более 1400 человек погибли с израильской стороны во время нападения группировки «Хамас» на еврейское государство.

27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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