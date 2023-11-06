Гутерриш назвал «кризисом человечества» ситуацию в Газе
Ситуация в Газе – это не просто гуманитарный кризис, это кризис человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время брифинга. Трансляция велась на Youtube-канале Всемирной организации.
«Ночной кошмар Газы – это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», сказал он. По его словам, наземная операция Армии обороны Израиля (АОИ) и бомбардировки бьют по «мирным жителям, больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, включая убежища». Вместе с тем, «Хамас» исподьзует людей как живой щит и продожает наносить удары по Израилю, из-за чего «никто не находится в безопасности».
Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем. Позвольте мне ясно дать понять: ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права», – сказал Гутерриш.
Он также заявил о своей обеспокоенности из-за риска расширения конфликта «от Ливана и Сирии до Ирака и Йемена».
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав сектора Газа сообщал, что в результате атак на анклав погибли как минимум 10 022 палестинца, среди них – 4104 детей. Более 1400 человек погибли с израильской стороны во время нападения группировки «Хамас» на еврейское государство.
27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.