Гутерриш назвал «кризисом человечества» ситуацию в Газе

«Ночной кошмар Газы – это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», сказал он. По его словам, наземная операция Армии обороны Израиля (АОИ) и бомбардировки бьют по «мирным жителям, больницам, лагерям беженцев, мечетям, церквям и объектам ООН, включая убежища». Вместе с тем, «Хамас» исподьзует людей как живой щит и продожает наносить удары по Израилю, из-за чего «никто не находится в безопасности».