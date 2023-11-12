Жители Украины вышли на митинги с требованием демобилизовать военных
Во ряде городов Украины состоялись немногочисленные митинги, участники которых потребовали от властей демобилизовать военных, которые уже отслужили 18 месяцев, а также ограничить срок мобилизации аналогичным периодом, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По его информации, в пикетах приняли участие в основном женщины и дети – родственники мобилизованных солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Протестные акции прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове.
«На митингах стоит по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой», – пишет издание в своем Telegram-канале.
До этого жители Украины подали петицию к своему президенту Владимиру Зеленскому, где содержится просьба демобилизовать военных после 18 месяцев службы. Ближе к концу октября она набрала свыше 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. В петиции также говорится, что украинским военнослужащим нужен отдых для обновления сил, поскольку они истощаются как морально, так и физически.
В последнее время западные СМИ стали чаще писать об ухудшении позиций Украины в зоне спецоперации. В частности, газета The Wall Street Journal 12 ноября сообщила, что ВСУ несут существенные потери, в результате чего командование отправляет на передовую операторов дронов, экипажи танков и др. Также ВСУ столкнулись в нехваткой боеприпасов и оружия в целом.
Французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и ранеными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.