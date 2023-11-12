Жители Украины вышли на митинги с требованием демобилизовать военных

До этого жители Украины подали петицию к своему президенту Владимиру Зеленскому, где содержится просьба демобилизовать военных после 18 месяцев службы. Ближе к концу октября она набрала свыше 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. В петиции также говорится, что украинским военнослужащим нужен отдых для обновления сил, поскольку они истощаются как морально, так и физически.