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Политика

Жители Украины вышли на митинги с требованием демобилизовать военных

Ведомости

Во ряде городов Украины состоялись немногочисленные митинги, участники которых потребовали от властей демобилизовать военных, которые уже отслужили 18 месяцев, а также ограничить срок мобилизации аналогичным периодом, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его информации, в пикетах приняли участие в основном женщины и дети – родственники мобилизованных солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Протестные акции прошли в Житомире, Одессе, Кривом Роге, Хмельницком и Львове.

«На митингах стоит по несколько десятков человек. Они держат в руках плакаты с требованием демобилизации тех, кто с начала войны находится на передовой», – пишет издание в своем Telegram-канале.

Офицер рассказал о попытке бойцов ВСУ притвориться мобилизованными

До этого жители Украины подали петицию к своему президенту Владимиру Зеленскому, где содержится просьба демобилизовать военных после 18 месяцев службы. Ближе к концу октября она набрала свыше 25 000 голосов, необходимых для рассмотрения. В петиции также говорится, что украинским военнослужащим нужен отдых для обновления сил, поскольку они истощаются как морально, так и физически.

В последнее время западные СМИ стали чаще писать об ухудшении позиций Украины в зоне спецоперации. В частности, газета The Wall Street Journal 12 ноября сообщила, что ВСУ несут существенные потери, в результате чего командование отправляет на передовую операторов дронов, экипажи танков и др. Также ВСУ столкнулись в нехваткой боеприпасов и оружия в целом.

Французское издание Liberation 8 ноября сообщило, что вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 000 человек погибшими и ранеными с 24 февраля 2022 г., а экс-офицер американской разведки Скотт Риттер говорил о потерях в 300 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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