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Израиль снова нанес удары по объектам на территории Сирии

Ведомости

Два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

В ходе брифинга он уточнил, что авиаудар был нанесен из воздушного пространства оккупированных Израилем Голанских высот около 3 утра 12 ноября. В результате инцидента никто не пострадал. Дополнительной информации о цели, по которой был нанесен удар, он не привел.

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Кулить добавил, что 11 ноября воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по объектам террористических группировок в Сирии, в результате чего были ликвидированы 34 и ранены более 60 боевиков.

Израиль регулярно наносит точечные удары по территории Сирии, не входя в воздушное пространство страны. Так, 30 октября два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа. Были повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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