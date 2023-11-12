Израиль снова нанес удары по объектам на территории Сирии
Два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа, заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
В ходе брифинга он уточнил, что авиаудар был нанесен из воздушного пространства оккупированных Израилем Голанских высот около 3 утра 12 ноября. В результате инцидента никто не пострадал. Дополнительной информации о цели, по которой был нанесен удар, он не привел.
Кулить добавил, что 11 ноября воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по объектам террористических группировок в Сирии, в результате чего были ликвидированы 34 и ранены более 60 боевиков.
Израиль регулярно наносит точечные удары по территории Сирии, не входя в воздушное пространство страны. Так, 30 октября два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в сирийской провинции Дераа. Были повреждены объекты инфраструктуры военного назначения. Жертв и пострадавших не было.