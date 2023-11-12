Израиль снова нанес удары по объектам на территории Сирии

В ходе брифинга он уточнил, что авиаудар был нанесен из воздушного пространства оккупированных Израилем Голанских высот около 3 утра 12 ноября. В результате инцидента никто не пострадал. Дополнительной информации о цели, по которой был нанесен удар, он не привел.