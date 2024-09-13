МИД ФРГ: ЕС ведет переговоры по ограничениям для дипломатов РФ в Шенгенской зоне

В ноябре 2023 г. газета Financial Times писала о предложении Чехии вести ограничения для дипломатов из России на передвижение в границах Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину назвал предложение глупостью и отметил, что удивляться этому не стоит.