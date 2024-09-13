МИД ФРГ: ЕС ведет переговоры по ограничениям для дипломатов РФ в Шенгенской зоне
В Европе ведутся переговоры по поводу установления ограничений на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, сообщил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер в ходе брифинга.
«В настоящий момент по этому вопросу на европейском уровне идут переговоры, результат которых открыт», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Вагнера, в Шенгенской зоне предусматривается свобода передвижения, в том числе для дипломатов.
13 июня Politico писало, что отмена права на свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС должна стать частью следующего пакета санкций против Москвы. Соответствующее письмо было направлено главе евродипломатии Жозепу Боррелю главами МИД восьми государств.
В конце мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что власти Польши вводят ограничение на передвижение российских дипломатов внутри страны. По его словам, дипломаты РФ смогут передвигаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства). На посла России Сергея Андреева ограничения не распространились.
В ноябре 2023 г. газета Financial Times писала о предложении Чехии вести ограничения для дипломатов из России на передвижение в границах Евросоюза в рамках 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину назвал предложение глупостью и отметил, что удивляться этому не стоит.