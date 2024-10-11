Армия Израиля зафиксировала около 65 пусков снарядов со стороны Ливана
За сутки армия обороны Израиля зафиксировала около 65 пусков снарядов со стороны Ливана по северным территориям страны. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 15:00 на сегодня (пятница, 11 октября) около 65 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", пересекли границу Ливана и Израиля», – говорится в официальном заявлении.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г., когда боевики радикальной палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября 2024 г. Армия Израиля стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге страны. На фоне произошедшего Иран атаковал израильскую территорию ракетами. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы.