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CNN: госслужащие США готовятся к массовым чисткам после избрания Трампа

Ведомости

Федеральные служащие находятся в напряжении и готовятся к возможной чистке в ведомствах после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что во время предвыборной кампании Трамп критиковал ряд государственных служащих и обещал в случае победы на выборах восстановить действие указа 2020 г., известного как Приложение F. Этот документ наделял главу государства правом на увольнение беспартийных федеральных служащих.

Бывший госслужащий Рональд Сандерс уточнил телеканалу, что целью массовых чисток будет создание пространства для размещения лояльных Трампу людей на государственных должностях. Неназванный сотрудник министерства энергетики США отметил, что федеральные служащие испытывают «общее чувство ужаса».

Телеканал напомнил, что во время своего первого срока Трамп отстранял и высмеивал государственных служащих. Тогда многие из них уволились, но некоторые держались в надежде на выборы 2020 г. Теперь им предстоят еще четыре года правления экс-президента США. Государственные служащие задумываются, смогут ли они пережить второй раунд, утверждает CNN.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. На выборах Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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