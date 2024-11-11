CNN: госслужащие США готовятся к массовым чисткам после избрания Трампа

Телеканал напомнил, что во время своего первого срока Трамп отстранял и высмеивал государственных служащих. Тогда многие из них уволились, но некоторые держались в надежде на выборы 2020 г. Теперь им предстоят еще четыре года правления экс-президента США. Государственные служащие задумываются, смогут ли они пережить второй раунд, утверждает CNN.