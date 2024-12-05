Bloomberg: НАТО перебрасывает оружие на Украину перед переговорами о перемирии

Одним из возможных вариантов условий прекращения огня является создание демилитаризованной зоны. По словам одного из высокопоставленных дипломатов НАТО, в этом случае европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать ее. По словам другого высокопоставленного западного дипломата, эти переговоры проходят на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время. Для европейских союзников эти сценарии также дают возможность показать Трампу, что их мнения тоже могут быть актуальными.