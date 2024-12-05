Bloomberg: НАТО перебрасывает оружие на Украину перед переговорами о перемирии
Союзники Украины сместили акцент со стремления к победе на попытку поставить президента Владимира Зеленского в наилучшее положение перед возможными переговорами о прекращении огня. Об это пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
На данный момент это означает, что НАТО удваивает усилия по доставке новых вооружений на Украину. В то время как министры иностранных дел, собравшиеся на этой неделе в Брюсселе, сосредоточились на том, как поставить Киеву больше оружия, власти начали рассматривать различные сценарии окончания конфликта на основе переговоров.
Одним из возможных вариантов условий прекращения огня является создание демилитаризованной зоны. По словам одного из высокопоставленных дипломатов НАТО, в этом случае европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать ее. По словам другого высокопоставленного западного дипломата, эти переговоры проходят на фоне признания того, что ситуация в Украине неустойчива и переговоры должны начаться в ближайшее время. Для европейских союзников эти сценарии также дают возможность показать Трампу, что их мнения тоже могут быть актуальными.
3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции. Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.