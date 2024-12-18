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CNN: Трамп получил необходимое число голосов выборщиков для победы

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп получил 304 голоса выборщиков при необходимых 270-ти для официального утверждения своей победы на выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN.

Соперница Трампа, кандидат от Демократической партии Камала Харрис получила 167 голосов выборщиков. Победа избранного американского лидера была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков, несмотря на победу на президентских выборах 5 ноября.

Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что граждане страны доверяли ему преимущественно в экономических и миграционных вопросах. Эффект усиливался тем, что американцы считали эти вопросы приоритетными при принятии решения, за кого голосовать.

На первой после победы на выборах президента конференции 16 декабря Трамп заявил о намерении вести диалог и с президентом России Владимиром Путиным и с украинским главой Владимиром Зеленским для разрешения конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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