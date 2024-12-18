CNN: Трамп получил необходимое число голосов выборщиков для победы
Избранный президент США Дональд Трамп получил 304 голоса выборщиков при необходимых 270-ти для официального утверждения своей победы на выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN.
Соперница Трампа, кандидат от Демократической партии Камала Харрис получила 167 голосов выборщиков. Победа избранного американского лидера была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков, несмотря на победу на президентских выборах 5 ноября.
Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что граждане страны доверяли ему преимущественно в экономических и миграционных вопросах. Эффект усиливался тем, что американцы считали эти вопросы приоритетными при принятии решения, за кого голосовать.
На первой после победы на выборах президента конференции 16 декабря Трамп заявил о намерении вести диалог и с президентом России Владимиром Путиным и с украинским главой Владимиром Зеленским для разрешения конфликта на Украине.