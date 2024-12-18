CNN: Трамп получил необходимое число голосов выборщиков для победы

Трамп победил на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что граждане страны доверяли ему преимущественно в экономических и миграционных вопросах. Эффект усиливался тем, что американцы считали эти вопросы приоритетными при принятии решения, за кого голосовать.