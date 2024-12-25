Протестующие в Сербии перекрыли движение у здания правительства

Молодые люди начали акцию в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, они считают его виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в Нови-Саде. Тогда обрушилась часть железнодорожного вокзала, в результате чего погибло 15 человек. Организаторы акции заявляют, что после 15 минут молчания они понесут верховному госпрокурору Загорке Доловац письма с требованиями провести расследование.