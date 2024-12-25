Протестующие в Сербии перекрыли движение у здания правительства
В Белграде участники митинга, посвященного гибели людей при обвале вокзала в Нови-Саде, перекрыли движение к зданиям правительства и МИД Сербии, сообщают «РИА Новости».
Множество сербских студентов собрались в Белграде на перекрестке улиц Неманина и Князя Милоша, где находятся офисы правительства, МИДа и минобороны, а также другие государственные органы. Движение было остановлено.
Молодые люди начали акцию в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, они считают его виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в Нови-Саде. Тогда обрушилась часть железнодорожного вокзала, в результате чего погибло 15 человек. Организаторы акции заявляют, что после 15 минут молчания они понесут верховному госпрокурору Загорке Доловац письма с требованиями провести расследование.
Протесты начались еще 6 ноября. Протестующие требовали отставки бывшего мэра Нови-Сада, нынешнего премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича. Акция протеста прошла с беспорядками.