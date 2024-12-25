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Протестующие в Сербии перекрыли движение у здания правительства

Ведомости

В Белграде участники митинга, посвященного гибели людей при обвале вокзала в Нови-Саде, перекрыли движение к зданиям правительства и МИД Сербии, сообщают «РИА Новости».

Множество сербских студентов собрались в Белграде на перекрестке улиц Неманина и Князя Милоша, где находятся офисы правительства, МИДа и минобороны, а также другие государственные органы. Движение было остановлено.

Молодые люди начали акцию в знак протеста против политики президента страны Александра Вучича, они считают его виновным в катастрофе, которая случилась 1 ноября в Нови-Саде. Тогда обрушилась часть железнодорожного вокзала, в результате чего погибло 15 человек. Организаторы акции заявляют, что после 15 минут молчания они понесут верховному госпрокурору Загорке Доловац письма с требованиями провести расследование.

Протесты начались еще 6 ноября. Протестующие требовали отставки бывшего мэра Нови-Сада, нынешнего премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и действующего мэра Милана Джурича. Акция протеста прошла с беспорядками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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