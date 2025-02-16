Пресс-секретарь Белого дома указала Шольцу на «скамью подсудимых»
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца следить за своими высказываниями, заявив, что единственное место Германии на переговорах по Украине – это скамья подсудимых.
«Канцлер, вам следует тщательно подбирать слова. Единственное место, которого заслуживает Германия на этих переговорах, – это скамья подсудимых», – сообщила Левитт в Instagram
Такоим образом пресс-секретарь Белого дома отреагировала на речь Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что Германия не поддержит «навязанный мир» в ситуации вокруг Украины. «Мы не примем никакого решения, которое приведет к разделению европейской и американской безопасности», – сказал канцлер.
14 февраля Шольц в своем видеообращении также сказал, что переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».
Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор и обсудили, в частности, ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны условились, что продолжат двусторонние контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу. Песков в интервью «Первому каналу» 12 февраля заявил, что для Москвы главным собеседником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине является Вашингтон.