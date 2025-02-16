Пресс-секретарь Белого дома указала Шольцу на «скамью подсудимых»

14 февраля Шольц в своем видеообращении также сказал, что переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».