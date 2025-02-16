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Пресс-секретарь Белого дома указала Шольцу на «скамью подсудимых»

Ведомости

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца следить за своими высказываниями, заявив, что единственное место Германии на переговорах по Украине – это скамья подсудимых.

«Канцлер, вам следует тщательно подбирать слова. Единственное место, которого заслуживает Германия на этих переговорах, – это скамья подсудимых», – сообщила Левитт в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Такоим образом пресс-секретарь Белого дома отреагировала на речь Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что Германия не поддержит «навязанный мир» в ситуации вокруг Украины. «Мы не примем никакого решения, которое приведет к разделению европейской и американской безопасности», – сказал канцлер.

14 февраля Шольц в своем видеообращении также сказал, что переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».

Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор и обсудили, в частности, ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что стороны условились, что продолжат двусторонние контакты и будут ориентироваться на отдельную встречу. Песков в интервью «Первому каналу» 12 февраля заявил, что для Москвы главным собеседником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине является Вашингтон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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