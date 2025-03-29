Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с Мьянмой

Премьер Мьянмы посетил Россию 3-4 марта. В ходе визита он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер пригласил Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву. Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади. Хлайн подарил Путину буддистскую книгу 1838 г., в которой описываются отношения короля Мьянмы и российского царя.