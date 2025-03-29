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Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с Мьянмой

Ведомости

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин встретился с премьер-министром Мьянмы Мином Ауном Хлайном, стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, прежде всего – по линии военного и военно-технического сотрудничества», – сказал Фомин.

Визит Хлайна в Москву, состоявшийся в начале марта, позволил достичь ключевых договоренностей и определить вектор развития российско-мьянманского сотрудничества на долгосрочную перспективу, добавили в ведомстве.

Премьер Мьянмы посетил Россию 3-4 марта. В ходе визита он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер пригласил Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву. Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади. Хлайн подарил Путину буддистскую книгу 1838 г., в которой описываются отношения короля Мьянмы и российского царя.

Тогда Россия и Мьянма также договорились о строительстве в республике АЭС малой мощности. По словам Путина, это станет стимулом для экономического роста, создания «тысяч новых рабочих мест» и появления профессиональных кадров. Российский президент заявил, что Москва надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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