Замминистра обороны Фомин обсудил военное сотрудничество с Мьянмой
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин встретился с премьер-министром Мьянмы Мином Ауном Хлайном, стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, прежде всего – по линии военного и военно-технического сотрудничества», – сказал Фомин.
Визит Хлайна в Москву, состоявшийся в начале марта, позволил достичь ключевых договоренностей и определить вектор развития российско-мьянманского сотрудничества на долгосрочную перспективу, добавили в ведомстве.
Премьер Мьянмы посетил Россию 3-4 марта. В ходе визита он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер пригласил Хлайна на празднование 80-летия Победы в Москву. Кроме того, военные Мьянмы вместе с военнослужащими ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади. Хлайн подарил Путину буддистскую книгу 1838 г., в которой описываются отношения короля Мьянмы и российского царя.
Тогда Россия и Мьянма также договорились о строительстве в республике АЭС малой мощности. По словам Путина, это станет стимулом для экономического роста, создания «тысяч новых рабочих мест» и появления профессиональных кадров. Российский президент заявил, что Москва надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами.